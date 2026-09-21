Governo: Boccia (Pd): legislatura è finita, serevono elezioni al piu’ presto

Roma, 21 set. (askanews) -“La Presidente del Consiglio, ad un certo punto, è anche capo della maggioranza e deve decidere se sottoporre all’attenzione del Capo dello Stato un eventuale anticipo. Noi lo aspettiamo, perché penso che la storia di questa legislatura sulle riforme sia finita. Insomma, il referendum costituzionale in qualche modo è stato l’epitaffio della legislatura. Riforma della giustizia bocciata, autonomia distrutta dalla Consulta, premierato nascosto in un cassetto.

Sulla legge elettorale non tornano i conti, perché non sappiamo come uscirà dalla Camera e il testo secondo me sarà modificato dalla Consulta. La verità è che la destra si è schiantata sulle riforme.Ha avuto quatto leggi di bilancio a disposizione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: le disuguaglianze sono aumentate, i problemi che doveva affrontare, salari e costi energia su tutti, non li ha risolti. Io direi che l’agonia di questo governo può terminare”. Lo ha affermato il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, ospite a Rai News 24.

Roma, 21 settembre 2026

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