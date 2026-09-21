Katia Ricciarelli, il dolore per la sorella Maria Luisa: “Morta in un tragico incidente”

(Adnkronos) –

Katia Ricciarelli, ospite oggi a La volta buona, ha parlato del rapporto speciale con le sue due sorelle, Anna e Maria Luisa, raccontando con grande emozione due momenti dolorosi della sua vita.

Anna, da oltre cinque anni, vive in una RSA e non comunica più: “Per me è una cosa tremenda”, ha detto la soprano confidandosi nel salotto di Caterina Balivo. Ancora più doloroso è il ricordo della morte di Maria Luisa, scomparsa a soli 29 anni in un tragico incidente: “Camminava con suo marito e stava per venire a salutare mia mamma. Io avevo 15 anni, stavano andando al mare. La sua bambina si era slacciata la scarpa, lei si è abbassata per allacciargliela una macchina l’ha presa in pieno, mia mamma da lì ha cominciato a lasciarsi andare”, ha raccontato.

Ricciarelli, con la voce rotta dall’emozione, ha ricordato la sua infanzia, segnata da tante difficoltà: “Eravamo tutte donne, papà non l’ho mai visto. Eravamo una grande famiglia, ci volevamo tanto bene”. E ha aggiunto: “Non avevamo mai avuto niente, vivevamo tutte in una stanza insieme”.