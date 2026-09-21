La Russa: Meloni al Colle grande vantaggio per Italia, ma in un domani

Roma, 21 set. (askanews) – Giorgia Meloni “ancora non si vede sul Colle più alto, perché ha voglia di continuare questa opera di grande azione politica a favore dell’Italia e degli italiani nel ruolo di premier che, secondo me è corretto che duri almeno 10 anni”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ai microfoni di ‘Ping-Pong’ su Rai Radio 1. “Noi siamo fautori della continuità, della stabilità. Dopo quasi cinque anni sta dimostrando – unico caso – che può farcela. Credo che debba cercare di dimostrare che è 10 anni il periodo giusto. Per i successivi cinque anni ne parliamo. Credo che sia un grande vantaggio per l’Italia avere Giorgia Meloni presidente della Repubblica, ma un domani”, ha aggiunto.