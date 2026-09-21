Mattarella: scuola deve includere, convivenza e rispetto, no violenza

Amatrice, 21 set. (askanews) – “La scuola deve includere, recuperare, ricostruire. I nostri bambini, i nostri studenti sono avanti a noi per tante cose, ma sappiamo che hanno bisogno di trovare fiducia, che il disagio può nascondersi nei loro comportamenti. Può nascondersi persino ai genitori. Serve padronanza degli strumenti tecnici, ma servono anzitutto valori umani. Nella scuola la convivenza e il rispetto devono prevalere mettendo al bando la violenza”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla inaugurazione dell’anno scolastico ad Amatrice.