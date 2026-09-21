Minerali critici, Rubio e Tajani: “Collaboriamo strettamente”

Roma, 21 set. (askanews) – “E’ un piacere essere qui con il vice primo ministro” italiano e “ormai un buon amico. I nostri due Paesi collaborano strettamente e siamo molto lieti di firmare questo memorandum d’intesa su un tema cruciale, che sappiamo essere oggetto di costante attenzione: quello dei minerali critici. L’Italia è stata un partner eccellente e con cui vogliamo continuare a collaborare; quindi, grazie”. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio firmando, a New York, il memorandum di intesa Italia-Usa sui minerali critici insieme al ministro degli Esteri e viceprmier Antonio Tajani.

“Grazie mille Marco – ha risposto Tajani -. È molto importante siglare questo memorandum d’intesa; come sapete, l’Italia è un Paese industriale, la seconda potenza industriale d’Europa. Per quanto riguarda il commercio siamo quarti al mondo, e i prezzi delle materie prime sono per noi fondamentali. Questo accordo con gli Stati Uniti rappresenta un punto chiave per la nostra strategia e per la nostra politica industriale”.

Sul fonte delle materie prime critiche, ha proseguito Tajani, “stiamo collaborando con gli Stati Uniti; abbiamo partecipato a un importante evento organizzato a Washington e questo ne costituisce il seguito. Vogliamo competere a livello internazionale ed è importante poter contare su prezzi contenuti per queste materie prime; perciò, questo accordo è di grande importanza. Oggi compiamo un passo avanti molto significativo insieme agli Stati Uniti”, ha concluso Tajani.