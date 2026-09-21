Ranking Atp, per Sinner 90 settimane in vetta

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner raggiunge le 90 settimane da numero 1 del mondo. Un traguardo di valore simbolico ma significativo per l’azzurro, decimo giocatore con più settimane all’attivo in vetta al ranking mondiale da quando è stata introdotta la classifica computerizzato, nel 1973. L’altoatesino è matematicamente sicuro di restare numero 1 Atp almeno per altre tre settimane, fino al Masters 1000 di Shanghai, che si concluderà il 18 ottobre. Ma per superarlo Zverev dovrà vincere l’Atp 500 di Pechino e poi il Masters 1000 asiatico, mentre Sinner, al momento iscritto a entrambi i tornei, dovrà ottenere meno di 90 punti.

L’Italia mantiene due giocatori in Top 10. Alle spalle di Sinner, si conferma numero 7 Flavio Cobolli, atteso protagonista nel Team Europe nel fine settimana alla Laver Cup. C’è poi un terzo Top 20 azzurro, ovvero Luciano Darderi, risalito alla posizione numero 20 per la discesa di Alexander Bublik. Scende di 4 gradini, invece, Lorenzo Musetti, adesso numero 24.

Particolare nota di merito, per quanto riguarda il tennis azzurro, per Carlo Alberto Caniato. Il ventenne veronese ha conquistato domenica a Biella il suo primo titolo Challenger, alla prima finale a questo livello. Grazie a questo successo ha guadagnato 148 posizioni in classifica, passando dalla 534 alla 386.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 11.500 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 9.690 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 5.560 (–)

4. Ben Shelton (Usa) 4.680 (–)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.890 (–)

6. Daniil Medvedev (Rus) 3.770 (–)

7. Flavio Cobolli (Ita) 3.720 (–)

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.380 (–)

9. Alex De Minaur (Aus) 3.330 (–)

10. Taylor Fritz (Usa) 3.175 (–)

Così gli altri italiani:

20. Luciano Darderi 2.200 (+1)

24. Lorenzo Musetti 2.010 (-4)

37. Matteo Arnaldi 1.349 (–)

43. Matteo Berrettini 1.128 (–)

86. Lorenzo Sonego 683 (–)

88. Mattia Bellucci 659 (+2)

144. Andrea Pellegrino 390 (+2)

159. Stefano Travaglia 355 (-1)

161. Marco Cecchinato 353 (+2)

169. Andrea Guerrieri 338 (-2)

170. Federico Cinà 337 (-2)

– foto Ipa Agency –

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