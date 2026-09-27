Crotone, scarcerazioni a raffica nel maxi processo Grecale per scadenza dei termini

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Undici scarcerazioni per scadenza dei termini nel maxi processo Grecale contro un’organizzazione criminale di Crotone dedita al narcotraffico

CROTONE – Nel bel mezzo della stretta finale del processo con il rito abbreviato, la gup distrettuale di Catanzaro Teresa Lidia Gennaro scarcera undici imputati chiave dell’inchiesta “Grecale” contro il narcotraffico a Crotone su richiesta non delle difese ma del pm. L’istanza non arriva dagli avvocati, ma direttamente dal rappresentante della pubblica accusa, costretto a prendere atto dell’imminente scadenza dei termini di fase.

La giudice ha così disposto la revoca degli arresti domiciliari e, in un caso, del carcere per undici persone già coinvolte nel blitz della Squadra Mobile e della Dda di Catanzaro scattato nel novembre 2024. Al posto delle vecchie restrizioni, per tutti scatta l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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Gli imputati rimessi in libertà



A beneficiare del provvedimento sono Armando Bevilacqua, Andrea Ahmed Laforgia, Antonio Macrì, Maurizio Marullo, Antonio Passalacqua, Domenico Passalacqua, Giancarlo Perri, Pasquale Piccolo, Andrea Rizza, Antonio Romano e Giuseppe Spagnolo. Per loro, l’ordinanza ordina l’immediata liberazione, a meno che non siano detenuti per altra causa.

La decisione giudiziaria riaccende i riflettori sui tempi stretti della giustizia cautelare, che rischiano di travolgere le misure restrittive proprio mentre il procedimento si avvia verso la conclusione. L’inchiesta, lo scorso febbraio, era culminata nella durissima requisitoria del pm antimafia Elio Romano, che aveva invocato complessivamente 46 condanne pesanti.

Verso la riunione dei due filoni



Alla prossima udienza il processo sarà riunito con un filone che vede coinvolte numerose donne. Tra quanti rischiano condanne pesanti, in particolare, ci sono anche imputati rimessi in libertà.

La Dda per loro aveva chiesto pene comprese tra i 6 e i 14 anni di reclusione, ritenendoli ingranaggi fondamentali di un imponente traffico di droga.