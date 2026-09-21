Sanremo, il nuovo regolamento dell’era De Martino: arriva la ‘Serata Performance’, 24 big in gara e paletti per l’IA

(Adnkronos) –

Si apre ufficialmente l’era Stefano De Martino. Con la pubblicazione online del regolamento della 77esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio, iniziano a delinearsi i contorni della kermesse musicale più attesa d’Italia.

La prima novità, storica, è quella già ribattezzata ‘Serata Eurovision’, ma che nel testo ufficiale prende il nome di ‘Serata Performance’. L’appuntamento animerà il palco dell’Ariston venerdì 19 febbraio: i concorrenti vestiranno i loro brani in gara in maniera particolarmente spettacolare, dalla messa in scena alle coreografie, richiamando proprio il linguaggio visivo dell’Eurovision Song Contest. Il regolamento infatti prevede che in questa serata speciale verrà designato il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest, che non sarà dunque più in automatico il vincitore del Festival. Per l’occasione il sistema di voto della Serata Performance sarà coerente con l’obiettivo Eurovision e abbinerà il televoto con il voto di una Academy, una giuria di esperti internazionali di varie discipline dello spettacolo (non solo musica ma anche coreografia e scenografia, ad esempio).

Un’altra novità di rilievo è che quest’anno tutti i cantanti in gara saliranno sul palco in ognuna delle cinque sere del festival, da martedì a sabato. I brani in gara verranno ascoltati dunque quattro volte (una serata resta dedicata all’esecuzione di cover con ospiti o duetti) prima della proclamazione del vincitore. Nelle diverse serate il meccanismo di voto sarà così articolato: al debutto del martedì voteranno la Giuria Popolare e la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web; mercoledì toccherà alla Giuria Popolare e alla Giuria delle Radio; giovedì, nella serata cover, si esprimeranno congiuntamente Sala Stampa, Radio e Giuria Popolare; venerdì, per la Serata Performance, voteranno la Giuria Popolare e gli Esperti Internazionali; sabato sera, per la finale, voteranno di nuovo Sala Stampa, Radio e Giuria Popolare. Al termine, i punteggi della prima, seconda e quinta serata decreteranno la classifica generale, dalla quale emergeranno i finalisti delle prime posizioni, comunicati in ordine casuale in un numero compreso tra tre e cinque. Dopo la riproposizione delle loro canzoni, dal vivo o tramite registrazione, si aprirà la sfida decisiva: a votare sarà esclusivamente la Giuria Popolare per il 50%, mentre il restante 50% deriverà dalla dote complessiva dei punteggi accumulati nelle serate valide per la gara principale. La combinazione di questi due componenti stabilirà la graduatoria definitiva, incoronando il vincitore di Sanremo 2027.

Proprio perché la formula prevede la presenza di tutti i cantanti in ciascuna serata (oltre ad avere naturalmente altri ospiti e momenti di spettacolo fuori gara) Stefano De Martino punta a contenere il numero dei partecipanti rispetto alle recenti edizioni allargate a trenta artisti: i cantanti in gara, fino a prova contraria (negli ultimi anni la deroga con ampliamento a pochi giorni dall’annuncio dei cantanti in gara è diventata quasi una regola) saranno 24, compreso il vincitore della serata ‘Sarà Sanremo’ 2026, confermando l’assenza della categoria separata delle Nuove Proposte all’Ariston.

Altra novità è che il regolamento per l’edizione 2027 introduce per la prima volta dei paletti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa: testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell’ingegno dell’uomo, escludendo l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale che possono sostituire, alterare o snaturare l’apporto creativo primario, riservando alla Rai e alla Direzione Artistica la facoltà di ricorrere a verifiche tecnologiche per scongiurarne qualsiasi abuso. Il festival, dunque, sposa le restrizioni già adottate dall’industria musicale.

Il lavoro di ascolti di De Martino è già iniziato da tempo ma la selezione entrerà nel vivo nelle prossime settimane: il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato al 23 novembre, mentre i nomi dei protagonisti scelti potranno essere ufficializzati a partire dal 29 novembre. Un dato che rende plausibile il tradizionale annuncio dei Campioni in gara al Tg1 delle 13:30 già per domenica 29 novembre, anticipando la successiva domenica 6 dicembre a ridosso del ponte dell’Immacolata.