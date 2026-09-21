Spagna, la moglie del premier Sanchez rinviata a giudizio

(Adnkronos) – Begoña Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, rinviata a giudizio. Il giudice Juan Carlos Peinado, riferisce El Pais, ha formalizzato la decisione di rinviare a giudizio Gomez e la sua assistente Cristina Alvarez. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Tribunale provinciale di Madrid lo scorso luglio per avviare il procedimento nei confronti della moglie del premier per traffico di influenze e appropriazione indebita, il giudice istruttore ha firmato a settembre il decreto per l’avvio del processo. Il fascicolo verrà ora trasmesso all’Alta Corte e verrà fissata la prima udienza.

L’azione legale è stata promossa e sostenuta da diverse organizzazioni e partiti politici che si sono costituiti ‘accusatori popolari’. L’elenco comprende il sindacato di estrema destra Manos Limpias, l’organizzazione ultracattolica Hazte Oír, il partito Vox. Hazte Oír, in particolare, ha chiesto una condanna a 13 anni di reclusione per Gomez.

L’inchiesta è nata dalla denuncia presentata ad aprile 2024 da Manos Limpias. L’indagine si è sviluppata con le audizioni di numerosi testimoni, compreso il premier Sanchez.