Torna la ‘Carta dedicata a te’, 1000 euro per 1,1 milioni di famiglie per la spesa alimentare

(Adnkronos) –

Nuovi aiuti per le famiglie meno abbienti destinati alla spesa alimentare. Per il quarto anno consecutivo torna la ‘Carta Dedicata a Te’, la misura introdotta dal Governo Meloni per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche e favorire al tempo stesso il consumo di prodotti agroalimentari di qualità. Oltre 1,1 milioni di famiglie coinvolte.

Saranno coinvolti 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno tre persone con almeno un minore, con Isee inferiore a 15.000 euro e privi di altri strumenti di inclusione sociale o sostegno alla povertà. A presentare l’iniziativa sono stati oggi i ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Marina Calderone, il presidente dell’Inps Gabriele Fava, il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco e inoltre il presidente di Federdistribuzione Carlo Buttarelli e il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi.

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane. I primi 500 euro saranno accreditati sulla Carta a partire dal 4 novembre 2026, mentre la seconda tranche sarà erogata da aprile 2027. Per attivare la carta il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 per non perderne la validità. Una seconda tranche da 500 euro sarà erogata a partire da aprile 2027.

La carta viene erogata grazie a 1 miliardo di euro stanziato nella legge di bilancio 2026, sono 2,7 miliardi stanziati complessivamente dal 2023. Oltre all’erogazione dei mille euro i beneficiari potranno usufruire di uno sconto del 15% garantito grazie alle convenzioni Masaf con Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad e Lidl, cumulabile con altre promozioni in corso presso i punti vendita.