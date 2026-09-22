Calcio, Totti: “A 48 anni ho detto no a Genoa e Como”

Roma, 22 set. (askanews) – “Ho detto no alla Serie A. Ho detto no al Genoa. Ho detto no al Como. Avevo 48 anni”. Parola di Francesco Totti, che è tornato sulle rivelazioni dell’ottobre 2024 quando nel corso di un’intervista spiegò: “Ci sono state squadre che mi hanno chiamato, mi hanno fatto venire in mente la pazzia. Mi hanno dato dei pensieri”. Lo racconta all’interno della sua nuova autobiografia ‘Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo’, scritta con Alessandro Alciato, per Cairo Editore da oggi nelle librerie e in edicola con il Corriere della Sera. “Allenatore del Genoa era Alberto Gilardino – racconta – campione del mondo come me con l’Italia del 2006, mentre sulla panchina del Como c’era già Cesc Fabregas, uno dei grandi della storia del calcio. Gilardino aveva 42 anni, Fabregas 37, quindi avrei avuto rispettivamente 6 e 11 anni in più di chi era pagato per dirmi cosa fare. Non sono leggende metropolitane, è la pura verità. Incredibile, ma vera. Pazzesca. I primi a farsi avanti sono stati i dirigenti del Genoa, con cui ho parlato direttamente. Mi hanno posto una semplice domanda: ‘Ma allora, la vuoi fare o no questa nuova esperienza?’. Facevano sul serio. Ho preso del tempo per decidere e, prima di dare una risposta, ho cominciato a lavorare duramente. Proprio tanto. Marassi mi piaceva, è un bello stadio, all’inglese, con gente di passione, che segue le partite attaccata al campo. Senti il fiato sul collo. E poi proprio contro il Genoa avevo giocato la mia ultima partita con la maglia della Roma, vedi il destino. Gilardino qualche WhatsApp me lo mandava: ‘Allora?’. La testa diceva che avrei potuto accettare, il cuore no, poi si ribaltavano i ruoli, i pensieri frenavano e il battito accelerava, fatto sta che alla fine la conclusione era sempre la stessa, una domanda che mi ponevo da solo: ma si può giocare in una squadra che non sia la Roma? Avevo 48 anni, ma l’età in qualche modo si supera, si diventa più lenti però il piede non invecchia, tutti concordi: quello non ha bisogno del botox. La Roma era il punto. Non il problema, non lo sarà mai. Un tradimento sportivo non ha età, che siano 18 o 48 anni”.