Hyundai al Salone di Parigi con due nuovi Suv e una novità elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai parteciperà al Salone dell’Auto di Parigi 2026 con una serie di importanti anteprime, confermando il proprio impegno nei confronti del mercato europeo e la volontà di offrire soluzioni di mobilità innovative, sviluppate intorno alle esigenze reali dei clienti del vecchio continente. In occasione dell’edizione di quest’anno del salone, Hyundai svelerà numerose novità che testimoniano la visione del Brand per il mercato europeo: dai SUV di nuova generazione alle soluzioni completamente elettriche dedicate ai professionisti e alle aziende. La partecipazione di Hyundai a Parigi segna un nuovo capitolo nell’evoluzione della sua gamma in Europa. Grazie a un portafoglio sempre più ampio e diversificato, sviluppato tenendo conto delle specificità del mercato europeo, Hyundai continua a innovare con design distintivo, tecnologie avanzate e soluzioni capaci di rispondere concretamente alle diverse esigenze di mobilità. “Il ritorno di Hyundai al Salone dell’Auto di Parigi rappresenta un momento importante per il nostro Brand in Europa. Parigi è il palcoscenico ideale per mostrare la forza e la direzione della nostra gamma e ribadire il nostro impegno di lungo periodo nella regione. Con anteprime in alcuni dei segmenti più importanti del mercato, dimostriamo come Hyundai continui a rispondere alle esigenze dei clienti europei con prodotti rilevanti, competitivi e orientati al futuro”, ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe.

Hyundai toglierà il velo ad alcune importanti novità di prodotto che arriveranno nel mercato europeo nel corso del 2027. I riflettori del Salone dell’Auto di Parigi saranno puntati sulla premiere mondiale di un nuovo SUV di segmento B e sulla premiere europea di un nuovo SUV di segmento C, modelli che inaugurano una nuova fase della strategia SUV del Brand in Europa. La Casa coreana presenterà inoltre una nuova variante di uno dei suoi nuovi modelli più importanti, caratterizzato da dettagli e contenuti che strizzano l’occhio al mondo della sportività, ampliando ulteriormente la propria offerta in uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo. Accanto alle novità dedicate alle auto, Hyundai svelerà anche il suo primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico (eLCV), estendendo così la propria strategia di elettrificazione a nuove aree di mobilità e rispondendo alle esigenze in continua evoluzione dei clienti business. Oltre alle anteprime di prodotto, la presenza di Hyundai comprenderà una selezione di innovazioni ed esperienze che riflettono la più ampia visione di “Progress for Humanity”, incluse iniziative volte a rafforzare il rapporto dei clienti con il Brand Hyundai dentro e oltre l’esperienza di guida.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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