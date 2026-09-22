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Schlein: Meloni senza senso dello Stato tira giacca a Mattarella

| 22 Settembre 2026 20:39 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 22 set. (askanews) – “Tirare per la giacca il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cercando di trascinarlo, come ha fatto Giorgia Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato e costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. Una cosa di cui l’Italia non ha assolutamente bisogno”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein

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