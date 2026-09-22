Sinner prepara il rientro e si allena a Montecarlo con Cobolli

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il percorso di recupero di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, dopo lo stop forzato, per via della tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, che lo ha costretto a saltare gli Us Open, sembra sempre più verso il recupero e pronto, dunque, a tornare sulla scena internazionale. L’altoatesino, iscritto al torneo Atp 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, e nel successivo “Masters 1000” di Shanghai, si è allenato a Montecarlo con il connazionale Flavio Cobolli. La sessione di allenamenti è stata confermata dallo stesso tennista romano d’adozione, numero 7 el ranking mondiale, che ha postato, sui suoi canali social, alcuni foto. In queste si vede un bell’abbraccio fra i due “big attuali” del tennis azzurro e alcuni frammenti di scambi fra Cobolli e Sinner, fatti rigorosamente su campi in duro. Se l’altoatesino, infatti, rientrerà nei tornei asiatici in scena sul cemento, anche l’altro italiano è atteso da un importante appuntamento sul veloce.

Come scritto dallo stesso giocatore sui social, il prossimo impegno di Cobolli sarà in occasione della Laver Cup. “Final prep before Laver Cup”, il messaggio del romano d’adozione, che giocherà nel Team Europe, alla “O2 Arena di Londra”, nell’evento di questo weekend (25-27 settembre).

– foto di repertorio IPA Agency –

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