Ucraina-Russia, Trump a Putin: “Metta fine alla guerra”

(Adnkronos) –

“Metta fine alla guerra”. E’ il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo, Vladimir Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro.

Giornata fitta di appuntamenti per il presidente Usa in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Trump impegnato in una serie di incontri bilaterali e multilaterali. Tra gli appuntamenti più attesi, come evidenzia l’agenda del presidente diffusa dalla Casa Bianca, c’è il faccia a faccia con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, previsto alle 13.15 di New York, le 19.15 in Italia, un incontro particolarmente atteso alla luce della guerra in Ucraina e delle discussioni sul futuro del conflitto.

Secondo quanto ha riferito la Cnn, citando un funzionario americano a conoscenza della questione, Trump ha detto ai suoi consiglieri di voler organizzare un incontro con i rappresentanti iraniani presenti a New York per l’Assemblea Generale dell’Onu “se le condizioni saranno favorevoli”. L’incontro potrebbe coinvolgere anche alcuni dei principali consiglieri di Trump, presenti a New York con il presidente.

All’interno dell’amministrazione, secondo la fonte, ci si interroga però sulla possibilità che un colloquio possa contribuire concretamente a trovare una via d’uscita alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Restano inoltre dubbi sul fatto che i funzionari iraniani presenti a New York abbiano la fiducia della Guida Suprema, l’ayatollah Mojtaba Khamenei.

Non è chiaro, inoltre, se la parte iraniana sia disponibile a un incontro con Trump. Nella delegazione iraniana all’Assemblea Generale figurano il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e il presidente, Masoud Pezeshkian.