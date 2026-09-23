A Firenze la forza del frammento nella mostra “Broken”

Firenze, 23 set. (askanews) – Cinquemila anni di storia e scultura attraverso la forza rivoluzionaria del frammento. È la mostra “Broken. The Power of the Fragment” a Palazzo Strozzi, nata in stretta collaborazione con la National Gallery of Art di Washington e curata da Arturo Galansino, C.D. Dickerson III e Andrew Sears. Un viaggio monumentale che spazia dai reperti egizi ed etruschi fino alle sculture della Costa d’Avorio e del Vietnam, passando per capolavori di Giovanni Pisano, Michelangelo, Canova e icone come la mano colossale di Costantino, per arrivare fino all’arte contemporanea di Louise Bourgeois e Francesco Vezzoli.Arturo Galansino, direttore generale della fondazione Palazzo Strozzi: “Vediamo che dietro queste rotture ci sono rivoluzioni politiche, culturali, religiose, ci sono dei passaggi di potere, di regimi, ci sono delle vere proprie trasformazioni storiche. Spesso è la natura stessa a distruggere le opere. Quindi, come vediamo, queste rotture diventano subito molto più attuali perché ci portano in una storia che conosciamo, anche purtroppo in questi giorni, anche in modo diretto di distruzioni, di guerre, di conflitti, di cambiamenti climatici”.Il percorso unisce epoche e linguaggi diversi per insegnarci a guardare la potenza dell’arte al di là della sua interezza. L’esposizione resterà aperta a Palazzo Strozzi fino al 24 gennaio 2027 per poi trasferirsi, in veste rinnovata, proprio a Washington.