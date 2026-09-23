Campania, protesta del centrodestra in Regione: “Mancano le risposte alle interrogazioni”

NAPOLI (ITALPRESS) – I consiglieri del centrodestra della Regione Campania hanno occupato il piano degli uffici del presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi esponendo cartelli. La protesta è stata organizzata per stigmatizzare la mancata risposte alle interrogazioni e alle prerogative del Consiglio.

“Abbiamo inoltrato centinaia di interrogazioni su questioni centrali della vita dei cittadini in questa regione: ambiente, sanità, trasporti. Non sono nostri esercizi retorici ma è la voce dei cittadini su fatti che implicano la qualità della vita sui quali è doveroso dare risposte”. Lo dichiara il capo dell’opposizione Gennaro Sangiuliano insieme ai capigruppo del centrodestra Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pesacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna.

-Foto ufficio stampa Sangiuliano-

(ITALPRESS).