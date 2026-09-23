Caos tra i moderati del centrosinistra, Onorato attacca Tabacci

Roma, 23 set. (askanews) – Lite tra i moderati del

centrosinistra, l’area centrista non trova pace e alla polemica

tra Iv e le altre forze dell’area adesso si aggiunge lo scontro

aperto tra Alessandro Onorato, promotore di ‘Progetto civico’ e

Bruno Tabacci di Centro democratico. Un tutti contro tutti che,

in parte è un’eco del braccio di ferro tra Elly Schlein e

Giuseppe Conte e che al momento frammenta la galassia riformista

in una pletora di sigle che non trovano un denominatore comune.

Il leader M5s punta su Onorato, patrocinato da Goffredo Bettini,

Matteo Renzi sconta l’ostilità dei 5 stelle, non è amato da tanti

anche nel Pd, ma ha un rapporto consolidato con la segretaria

dem. Alle primarie i voti di Progetto civico all’eventuale

ballottaggio potrebbero finire proprio a Conte, mentre Renzi

andrebbe sulla Schlein.

Oggi Onorato attacca Tabacci per un articolo comparso sul Foglio

nel quale il parlamentare di Centro democratico dice di non avere

intenzione di mettere il proprio simbolo a disposizione di

Progetto civico, operazione che abbasserebbe drasticamente il

numero di firme necessarie per presentare le liste. Tabacci,

inoltre, chiede: “Cosa vogliono fare? Andare con Conte?

Esplicitino i loro progetti e poi vediamo”. L’assessore romano

replica duramente: “Ha detto che gli avrei chiesto il simboloà

Non è vero, è una fake news”.

Ma Onorato non si limita a smentire: “Caro Bruno, sono più di

trent’anni che stai in Parlamento. Alla tenera età di ottant’anni

rappresenti perfettamente il nostro paese: gente che ha avuto

tutto, forse troppo, e non vuole lasciare il campo al

cambiamento”. L’attacco è frontale, il promotore di Progetto

Civico Italia accusa Tabacci di non avere voti: “Vuoi fare il

partito con Ruffini, che è una bravissima persona? In bocca al

lupo, fallo. Con te più che ‘Più uno’ diventa ‘Meno uno’à So che

voi siete abituati ad andare in Parlamento senza voti. Vi

apprestate a fare i camerieri di Matteo Renzi”.

Un affondo che fotografa appunto il caos che continua a regnare

sull’ala destra del ‘campo largo’. Allo stato Renzi, con la sua

‘Casa riformista’, è l’unico pronto a correre alle elezioni: ha

il simbolo, ha una sua struttura organizzata. Ma proprio questo è

ciò che temono gli altri, ovvero Più Europa, Avanti Psi, Centro

democratico, Più Uno di Ernesto Ruffini. Il leader Iv è abile e

nessuno è disposto a lasciargli il timone del comando: “Quelli di

Più Europa – racconta uno dei centristi – ricordano ancora le

europee del 2024, quando due su tre dei candidati in lista erano

di Renzià”. Inoltre preoccupa la presenza ingombrante dell’ex

premier, “è continuamente in Tv. Ma noi non possiamo entrare nel

‘partito di Renzi'”.

La nuova legge elettorale, del resto, non facilita le cose per

‘gli altri’, l’alto numero di firme richiesto per le nuove liste

avvantaggia Iv e questo “concede un potere contrattuale enorme a

Renzi, così non ci stiamo”. D’altro canto, i rapporti non sono

facili nemmeno con Onorato, come dimostra il botta e risposta di

oggi. Perché, appunto, sullo sfondo c’è il posizionamento delle

‘truppe’ in vista della conta tra Schlein e Conte alle primarie.

Con le norme della nuova legge elettorale solo il ‘miglior

perdente’ sotto lo sbarramento del 3% potrà eleggere qualche

parlamentare, anche se tutti i voti di chi supera almeno l’1%

verranno conteggiati per definire il risultato della coalizione.

Stando ai sondaggi attuali più o meno tutte le forze centriste

rischiano di essere sotto l’asticella e con queste premesse c’è

il rischio di avere addirittura tre liste centriste diverse

accanto a Pd-M5s-Avs. Un caos che forse potrebbe risolversi

almeno in parte solo dopo le primarie.

Adm