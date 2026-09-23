Cgil, presentato francobollo celebrativo per i 120 anni di storia

Roma, 23 set. (askanews) – La Cgil prepara le celebrazioni per i suoi 120 anni di storia. Nella sede nazionale del sindacato è stato svelato il francobollo celebrativo e sono stati presentati gli eventi in programma a Milano il 29 e 30 settembre. Il francobollo ordinario appartiene alla serie tematica “I valori sociali”. All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti di Poste Italiane, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Mimit e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha illustrato le due giornate di celebrazione che si terranno la prossima settimana a Milano con lo slogan “La persona al centro”.

La fotografia del francobollo è quella del congresso di Milano del 29 settembre-1 ottobre 1906, assise in cui venne costituita la Confederazione generale del lavoro. Cinquecento delegati, in rappresentanza di circa 700 leghe e 250mila iscritti, decisero di dare vita alla nuova organizzazione.

Nella foto del francobollo si vede una sala piena di persone, c’è un quadrato rosso con la scritta “Solidarietà, lavoro, democrazia”. La fotografia racconta un passaggio storico: dalle tante esperienze del movimento operaio a un’organizzazione comune. Ci sono persone sedute, altre in piedi, altre ancora che occupano i margini della sala e il ballatoio. Sono state riunite insieme per il congresso e guardano verso il fotografo. E’ una fotografia di gruppo, “ma è anche – è stato spiegato in conferenza stampa – senza volerle attribuire un significato che la fotografia da sola non può avere, una fotografia di un’organizzazione che sta prendendo forma”.

Landini ha ringraziato i rappresentanti di Poste e Mimit per aver realizzato il francobollo. Il leader della Cgil ha sottolineato che questa iniziativa e gli eventi di Milano mettono al centro “il valore delle persone e del lavoro” e sono “un messaggio fondamentale che vogliamo mandare: la ricchezza, sia economica che culturale del Paese, è prodotta da chi lavora”.