Direttrici e scienziate: i Podcast di Askanews presentati a Roma

Roma, 23 set. (askanews) – Un pomeriggio per parlare di donne, scienza, musica e podcasting: è “Podcast Askanews, notizie, storie, sguardi”, la tavola rotonda che ha luogo il 25 settembre nella sede dell’agenzia a via San Martino della Battaglia. L’incontro fa parte del festival diffuso che prelude alla due giorni di incontri a Milano del Festival del Podcasting.

Askanews (che da quasi 15 anni produce oltre al suo flusso di testo un flusso consistente e quotidiano di videonotizie), da un anno ha varato la rubrica di approfondimento SGUARDI. Curata dalla caporedattrice Alessandra Quattrocchi, si declina in interviste video long format e in podcast per raccontare il mondo che cambia, identificando persone emblematiche delle correnti trasformative della nostra società.

SGUARDI produce attualmente tre filoni di podcast con particolare attenzione ai racconti delle donne: uno è dedicato alle “Direttrici d’Orchestra” italiane e straniere attive negli enti lirici in Italia; il secondo alle “Italiane della Scienza” attive in Italia e all’estero, in enti pubblici e aziende private. Il terzo intervista altri protagonisti dell’attualità.

L’evento del 25 settembre presenterà questi podcast con il direttore di Askanews Gianni Todini, la curatrice di SGUARDI Alessandra Quattrocchi, Annamaria Nassisi, fisica e manager in Thales Alenia Space (una delle intervistate della serie “Italiane della Scienza”, curatrice del festival “Donne fra le stelle”), il direttore editoriale di Askanews Paolo Mazzanti, il direttore de La Voce di New York Giampaolo Pioli, e il direttore della produzione di Askanews Alessandro Zicca.

Appuntamento alle 17 a via San Martino della Battaglia 31, la sede centrale di Askanews di fronte alla stazione della metropolitana Castro Pretorio.

Si parlerà anche di come mutano le prospettive dell’astrofisica a fronte del massiccio ingresso del capitale privato nella corsa allo spazio; e più vicino a noi, di come sia mutato il panorama produttivo delle fonti primarie in Italia, e del valore che hanno, per un’agenzia di stampa, in generale gli approfondimenti e in particolare lo strumento podcast, per la sua agilità e per le nicchie di pubblico a cui può offrire il suo contributo informativo.