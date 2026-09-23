Luca Argentero: “La quinta stagione di ‘Doc’? Se ci saranno idee forti, ci sarò”

(Adnkronos) – “Se ci saranno idee sufficientemente forti da giustificare un ‘Doc’ 5, tali da permettere di soddisfare un pubblico che ci ama così profondamente, ci sarò. Il pubblico non si può deludere con idee non allo stesso altissimo livello delle scorse stagioni”. Luca Argentero risponde così sull’ipotesi di prendere parte ad una quinta serie di ‘Doc – Nelle tue mani’, l’amatissima serie la cui quarta stagione torna da giovedì 1 ottobre per otto prime serate su Rai1. “E’ anche un discorso affettivo – prosegue l’attore, che nella fiction interpreta il dottor Fanti – Immaginare una quinta stagione senza ‘Doc’ mi rode nel profondo, è una questione proprio epidermica”, scherza. Andrea Fanti e la crew di Doc tornano dunque intanto per l’attesissima quarta stagione, e le premesse sono quelle di un’emozione continua per il pubblico. A certificarlo è lo stesso Argentero, che presentando la nuova stagione racconta il momento in cui ha visto la prima puntata per la prima volta: “Non pensavo di stupirmi ancora una volta -dice l’attore torinese- Nonostante tutto il tempo che ho passato con questo personaggio, nonostante lo conosca così profondamente, mi emoziona ancora. Doc ha il potere magico di entrare nella vita della gente, la morte, la malattia, la mancanza sono cose che entrano profondamente nella vita della gente. So quanto ci abbiamo investito delle nostre vite, e so che arriverà al pubblico”.

Il fil rouge della quarta serie, spiegano gli sceneggiatori, continua ad essere quello di raccontare “il sistema sanitario italiano. Come nella seconda stagione abbiamo sentito il dovere di raccontare l’epopea del Covid, oggi, in questo momento storico dove è molto delicata la situazione perché il sistema è prezioso ma fragile, l’abbiamo intercettato e abbiamo sentito la responsabilità di raccontarne la difficoltà”. In questa stagione il cast si arricchisce, e tra i nuovi volti ci sarà quello della moglie di Argentero, Cristina Marino, nel ruolo di una dottoressa che si avvicinerà molto al protagonista. “Io Cristina l’ho conosciuta sul set, non era la prima volta, ma non avevamo mai avuto due personaggi così vicini e per così tanto tempo”. All’inizio, rivela, quando lo sceneggiatore Luca Bernabei glielo ha proposto “non credo di aver reagito con troppo entusiasmo, sentivo molto la responsabilità -dice Argentero- Per l’occhio critico che le persone potrebbero avere di fronte ad una scelta che potrebbe essere tacciata di ‘nepotismo’. Niente di più lontano dalla realtà”. L’attore spiega di avere però poi apprezzato la decisione di far entrare la Marino nel cast. “Non spoilero nulla se dico che i nostri personaggi si avvicineranno molto – dice- e avere avuto la possibilità di portare tutto il bagaglio personale che c’è tra me e Cristina ha sicuramente arricchito le scene insieme. Un’intuizione felice, molto rischiosa ma io personalmente sono molto soddisfatto del lavoro fatto da Cristina sul set”.

Nel cast tutti i grandi protagonisti delle stagioni passate, da Matilde Gioli a Pierpaolo Spollon, da Giovanni Scifoni a Marco Rossetti. “Il ritorno di Luca come Doc è stato veramente emozionante, ci emozioniamo veramente sul set -dice Pierpaolo Spollon, il cui personaggio, in questa stagione, sale di grado “e le dinamiche cambiano, è una nuova responsabilità nei confronti dei ragazzi che in un certo modo dipendono da me”. Nuove responsabilità anche per la dottoressa Giulia Giordano interpretata da Matilde Gioli, che diventa primario. “E’ stato forte anche dal punto di vista personale interpretare una donna che ha un ruolo di così grande prestigio, ma da cui derivano anche grandi responsabilità”, dice l’attrice. Intanto, gli sceneggiatori confermano di essere già al lavoro per la quinta stagione della fortunatissima fiction.