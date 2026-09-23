Premio Mattia Torre 2026, Zerocalcare super ospite il 2 ottobre

Roma, 23 set. (askanews) – Il fumettista Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, sarà venerdì 2 ottobre sul palco del Teatro dell’Unione di Viterbo, in occasione della prima delle due serate conclusive del Premio Mattia Torre 2026, condotte da Geppi Cucciari.

Nel corso della serata, Zerocalcare racconterà il suo rapporto con l’opera di Mattia Torre, al quale ha reso esplicitamente omaggio anche nella sua ultima serie televisiva, Due spicci.

La colonna sonora del Premio “Mattia Torre” saranno poi quest’anno le musiche della serie TV Boris, eseguite dal vivo per la prima volta. Al Teatro dell’Unione di Viterbo, infatti, un quintetto di fiati e una batteria interpreteranno le composizioni di Giuliano Taviani e Carmelo Travia.

Gaetano Rizzo, Laura Sorrentino, Marco Ignazio Nero, Lorenzo Esposito, Rosario Tramontano e Leonardo Arena saranno anche i protagonisti di una delle novità del Premio di quest’anno.

La Boris Parade che sabato 3 ottobre partirà alle 19 da piazza delle Erbe – storica location della scena iniziale de I vitelloni di Federico Fellini – per raggiungere il Teatro dell’Unione dopo aver fatto risuonare nel cuore di Viterbo le musiche della serie TV divenuta ormai di culto.

La prevendita dei biglietti per assistere alle due serate finali è disponibile sul sito www.tusciafilmfest.com.

Promosso dal Tuscia Film Fest in collaborazione con la famiglia e gli amici di Mattia Torre, il riconoscimento nasce con l’intento di promuovere l’eredità dell’autore e offrire una vetrina a giovani autrici e autori under 35 di monologhi comici, umoristici, di satira di costume, politica e sociale.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei finalisti – selezionati dalla giuria composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Pietro Sermonti e Luca Vendruscolo – e comunicato il programma dettagliato delle due serate e degli ospiti previsti.

Quattro i riconoscimenti che saranno consegnati sabato 3 ottobre: il Premio della Giuria che prevede una somma in denaro di euro 2.000 e un trofeo artistico rappresentante un faro, simbolo dell’evento, realizzato dal Maestro Ferdinando Codognotto; il Premio del Pubblico che comprende una somma in denaro di euro 1.000 e una targa artistica realizzata dal Maestro Ferdinando Codognotto; i premi speciali “Propaganda Live” e “Splendida Cornice” che prevedono la rappresentazione di una o più opere finaliste all’interno delle due trasmissioni televisive nel corso della stagione 2026/27.