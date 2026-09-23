Torna la Biotech Week, Assobiotec presenta “La Quarta Rivoluzione Agroalimentare”

MILANO (ITALPRESS) – Oltre 90 appuntamenti gratuiti in tutta Italia per conoscere le biotecnologie e le loro applicazioni nella salute, nell’agricoltura, nell’industria e nell’ambiente. E’ il programma nazionale della XIV edizione della European Biotech Week, la settimana di divulgazione scientifica dedicata al biotech in calendario dal 28 settembre al 5 ottobre, con iniziative satellite anche nelle settimane precedente e successiva.

La manifestazione, coordinata e promossa in Italia da Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, coinvolgerà università, imprese, enti di ricerca, istituzioni e associazioni promotori di incontri, laboratori, visite, seminari e altre attività aperte al pubblico. Un programma che punta a far conoscere un settore alla base di numerose e diversificate filiere produttive così come in tanti ambiti della vita quotidiana.

Secondo l’ultimo rapporto “Biotech in Italia. Numeri, storie e trend” realizzato da Assobiotec- Federchimica in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2024 il settore biotech contava in Italia quasi 6.000 imprese, con 53,4 miliardi di euro di fatturato e oltre 102.000 addetti. Rispetto al 2023, il numero delle aziende e il fatturato sono cresciuti entrambi del 5%, mentre gli occupati sono aumentati del 4%.

“La Biotech Week nasce con l’obiettivo di rendere le biotecnologie sempre più comprensibili e accessibili, raccontandone le applicazioni che già oggi trovano concrete ricadute nella nostra vita quotidiana e nei processi produttivi, così come le prospettive di sviluppo per il futuro – spiega Elena Sgaravatti, vicepresidente di Assobiotec-Federchimica e coordinatrice dell’Area Biotech per la Bioeconomia -. Dal 2013 Assobiotec coordina e promuove la manifestazione a livello nazionale e, anno dopo anno, grazie alla partecipazione di università, imprese, enti di ricerca e numerosi altri partner che hanno scelto di organizzare un evento in questa settimana di divulgazione scientifica, ha costruito un programma sempre più ricco, ampio e diversificato. Un percorso che ha consolidato il ruolo dell’Italia come Paese europeo con il maggior numero di iniziative. Ringraziamo per questo tutti i soggetti che, con il loro impegno, hanno contribuito alla realizzazione del programma 2026 e il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati che anche quest’anno hanno concesso il loro patrocinio alla manifestazione”.

Nella cornice della Biotech Week, Assobiotec organizza il prossimo 5 ottobre a Roma l’evento “Biosolutions: Driving Europès Agri-Food and Industrial Future and Competitiveness”, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e i principali attori del sistema nazionale ed europeo per approfondire il ruolo delle biosoluzioni nel futuro agroalimentare e industriale dell’UE, le opportunità che offrono e le condizioni necessarie per accelerarne sviluppo e adozione.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare il Position Paper di Assobiotec “La Quarta Rivoluzione Agroalimentare”, che evidenzia il ruolo strategico delle biotecnologie e delle biosoluzioni nella costruzione di un sistema agroalimentare più resiliente, sostenibile e competitivo e richiama la necessità di un quadro normativo e industriale europeo più favorevole all’innovazione. In questo percorso, il futuro Biotech Act II, la Strategia Europea per la Bioeconomia e il pacchetto Omnibus Food & Feed possono rappresentare leve strategiche per accelerare il trasferimento delle innovazioni dal laboratorio al mercato.

“La quarta rivoluzione agroalimentare è già in corso. A differenza delle precedenti fasi di sviluppo agricolo, fondate prevalentemente sull’espansione delle superfici coltivate o sull’aumento degli input produttivi, questa nuova rivoluzione si basa sulla conoscenza biologica e sulla capacità di comprendere, valorizzare e ottimizzare i processi che regolano la crescita, la produttività e la resilienza degli organismi viventi. Le biotecnologie e le biosoluzioni offrono oggi strumenti concreti per produrre di più con meno risorse, rafforzare la resilienza delle filiere e accelerare la transizione verso una bioeconomia circolare. Per trasformare questo potenziale in valore economico, ambientale e sociale è però necessario creare un ecosistema favorevole all’innovazione, capace di collegare scienza, impresa e investimenti e di adeguare il quadro normativo agli sviluppi scientifici – sottolinea Elena Sgaravatti -. Colmare questo divario è essenziale affinchè l’Europa possa rafforzare la propria competitività, la sicurezza alimentare e la leadership nella trasformazione sostenibile del sistema agroalimentare”.

– nella foto fornita da ufficio stampa Assobiotec Elena Sgaravatti, Vicepresidente Assobiotec-Federchimica –

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