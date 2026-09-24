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BJK Cup, Italia sotto contro la Cina: Cocciaretto sconfitta da Zhang, ora tocca a Paolini

| 24 Settembre 2026 15:32 | 0 commenti

BJK Cup, Italia sotto contro la Cina: Cocciaretto sconfitta da Zhang, ora tocca a Paolini

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Comincia male il percorso dell’Italia nelle Finals della BJK Cup, in corso sul cemento indoor del Shenzhen Bay Sports Centre, in Cina. Nel match dei quarti di finale, contro le padrone di casa cinesi, Elisabetta Cocciaretto ha perso il primo singolare. L’azzurra si è arresa contro Shuai Zhang con il punteggio di 6-0 6-2. Fra poco in campo il secondo singolare fra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng. In caso di successo dell’italiana si giocherà il doppio di spareggio; in caso di vittoria della Zheng, invece, le azzurre usciranno di scena, con le cinesi promosse in semifinale.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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