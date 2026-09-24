Carburanti, (lievissimo) calo dei prezzi per benzina e diesel

(Adnkronos) – Secondo giorno di lievissimo calo per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, ma il barometro segna di nuovo tempesta. L’intenzione dell’amministrazione Trump di bloccare le esportazioni di gasolio ha fatto sobbalzare ieri i mercati petroliferi: dopo una settimana di forti cali, la quotazione del diesel ha spiccato il volo, mentre quella della benzina ha fatto segnare il secondo rialzo consecutivo. Gli Usa forniscono circa il 20% del diesel scambiato via nave nel mondo: un eventuale blocco delle esportazioni farebbe dunque mancare un’importate fonte di approvvigionamento, facendo salire i prezzi.

Questa mattina 24 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,154 €/l per la benzina (-1 millesimo rispetto a ieri), 2,338 €/l per il gasolio (-1), 0,748 €/l per il Gpl (invariato) e 1,884 €/kg per il metano (+1). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,245 €/l per la benzina (invariato), di 2,419 €/l per il gasolio (+1), 0,885 €/l per il Gpl (invariato) e 1,799 €/kg per il metano (invariato). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita, si registra: benzina self service a 2,157 euro/litro (compagnie 2,157, pompe bianche 2,152), servito a 2,287 (compagnie 2,329, pompe bianche 2,191); gasolio self service a 2,343 (compagnie 2,345, pompe bianche 2,333), servito a 2,474 (compagnie 2,514, pompe bianche 2,370); Gpl self a 0,752 (compagnie 0,756, pompe bianche 0,747), servito a 0,742 (compagnie 0,749, pompe bianche 0,739); metano self a 1,826 (compagnie 1,844, pompe bianche 1,787), servito a 1,883 (compagnie 1,860, pompe bianche 1,863); Gnl self a 1,729 (compagnie 1,746, pompe bianche 1,741), servito a 1,722 (compagnie 1,724, pompe bianche 1,739).

Per quanto riguarda le compagnie, Eni ha praticato per la benzina un self service medio di 2,148 euro/litro e un servito medio di 2,365 euro/litro; il gasolio è a 2,341 euro/litro self e 2,560 euro/litro servito. I prezzi self/servito praticati dalle altre compagnie sono: Ip 2,172/2,335 (benzina), 2,352/2,510 (gasolio); Q8 2,158/2,310 (benzina), 2,350/2,511 (gasolio); Esso 2,163/2,316 (benzina), 2,356/2,502 (gasolio); Tamoil 2,144/2,198 (benzina), 2,334/2,386 (gasolio).