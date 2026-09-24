F1 GP Azerbaijan, la Mercedes domina le libere: Russell davanti ad Antonelli, Leclerc 4°

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – George Russell si conferma il più veloce del giovedì nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1. L’alfiere della Mercedes, infatti, ferma il cronometro a 1’43″347 mettendosi alle spalle il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, che accusa un ritardo di +0″552. Terzo crono per la Red Bull di Max Verstappen (+0″827), che ha un buon ritmo, anche se nettamente inferiore rispetto alle frecce d’argento. Le Ferrari di Charles Leclerc (+1″126) e di Lewis Hamilton (+1″318) chiudono rispettivamente in quarta e quinta posizione, ma sono molto lontane dalla vetta.

Lando Norris, dopo una mattinata in ombra, risale fino al sesto posto; l’altra McLaren di Oscar Piastri, invece, è ottava, alle spalle dell’Alpine di Pierre Gasly. Domani alle 10.30 via alle FP3; mentre alle 14 ci saranno le qualifiche.

I MIGLIORI TEMPI

1^ sessione

1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’45″387

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’45″787

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’45″791

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’45″824

5. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’46″265

6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’46″398

7. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’46″440

8. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’46″601

9. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’46″624

10. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’46″688

2^ sessione

1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’43″347

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’43″899

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’44″174

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’44″473

5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’44″665

6. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’44″831

7. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’44″843

8. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’44″857

9. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’44″868

10. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’45″290

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).