Gp Azerbaigian, Russell il più veloce nelle libere davanti ad Antonelli e Leclerc 4°

(Adnkronos) –

George Russell è stato il più veloce nelle prove libere del Gp dell’Azerbaigian. Sul circuito cittadino di Baku l’inglese della Mercedes gira in 1’43″347 precedendo il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli (1’43″899) e l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’44″174). Quarta e quinta piazza per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’44″473) e dell’inglese Lewis Hamilton (1’44″665) staccate di oltre un secondo dal leader. Seguono l’inglese della McLaren Lando Norris (1’44″831), il francese dell’Alpine Pierre Gasly (1’44″843) e l’australiano della McLaren Oscar Piastri (1’44″857). Domani alle 10.30 si torna in pista per le terze libere e alle 14 per le qualifiche ufficiali. Domenica alle 13 il via del Gran Premio