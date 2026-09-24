I cowboy delle bocce: in California rispetto e passione per il gioco

Sonoma (California), 24 set. (askanews) – Le bocce, sport simbolo della tradizione italiana, hanno trovato in California e più in generale negli Usa, una seconda casa inaspettata. A Santa Rosa, nel cuore della Sonoma County, il Sonoma County Bocce Club trasforma i campi pubblici di Juilliard Park in un punto di ritrovo per centinaia di appassionati, dimostrando come un gioco antico possa vivere una nuova giovinezza oltre oceano.Mentre in Italia si accendevano polemiche durante Milano-Cortina sul curling, considerato da molti uno sport poco radicato nella cultura nazionale, in California – sede dei prossimi Giochi Olimpici estivi – le bocce prosperavano senza bisogno di discussioni. Il club, attivo da oltre un decennio, organizza campionati regolari e tornei, accogliendo giocatori di ogni livello. La lega, nata nel 2011, conta oggi circa 500 membri che ogni venerdì sera affollano i sei campi disponibili. Tra i volti storici della comunità spiccano Jeanette St. George con il marito Jerry, animatori instancabili di questa passione. “È iniziato con un italiano, molto tempo fa. Aveva il suo negozio di elettrodomestici qui a Santa Rosa. Questo parco è conosciuto come area per le bocce grazie a lui e ai suoi amici”, racconta Jeanette. “I giocatori di bocce hanno davvero ripulito il parco. Le autorità hanno apprezzato molto la nostra presenza perché abbiamo davvero sistemato il parco”, sottolinea.La struttura è gestita in collaborazione con il dipartimento Recreation & Parks della città di Santa Rosa, con attività concentrate principalmente da aprile a settembre. Il richiamo del club supera i confini di Santa Rosa, attirando appassionati da tutta la Sonoma County. “Vengono da Sonoma, Oakmont, Petaluma, Healdsburg”, elenca Jeanette. Tra i membri più attivi figura anche Lou Chambrone, noto ristoratore ed esempio di come questa passione unisca persone di diverse generazioni e background.Mentre la California si prepara a ospitare i prossimi Giochi Olimpici, storie come quella del Sonoma County Bocce Club dimostrano come gli sport tradizionali possano trovare nuova vita in contesti inaspettati, creando comunità vibranti attorno a valori di condivisione, rispetto e passione per il gioco. Sonoma è destinazione consigliata da Brand Usa, Visit California e Visit Sonoma County.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio e immagini askanews