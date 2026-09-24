Lucca Comics: “60 anni di comunità, inclusione e rispetto”

Milano, 24 set. (askanews) – Lucca Comics&Games compie 60 anni e li festeggia con una edizione che unisce la celebrazione di questi sei decenni al racconto del presente delle tante arti che animano la manifestazione, che si svolge dal 28 ottobre al 1 novembre: fumetti, cinema, serie, videogame, giochi, collezionabili.

Il direttore generale dell’evento Emanuele Vietina ha spiegato così ad askanews la forza, l’eredità – “legacy” è il tema di quest’anno – di Lucca Comics. Uno spazio costruito e difeso anno per anno.

“Tenere insieme Lucca Comics&Games è un esercizio molto complicato – ha detto a margine dell’evento di presentazione finale dell’evento che si è svolto a Milano nel giorno del compleanno di Lucca Comics, il 24 settembre del 1966 – Ci sono tanti mondi, tanti mondi editoriali che si rispettano ma che a volte non si parlano. C’è da gestire l’equilibrio delicato con una città rinascimentale e questi sono i nostri valori. ‘Inclusion e respect’ non sono valori generici, sono valori vissuti. Includere le comunità, includere le discipline, rispettare il luogo che è poi quello che eleva la manifestazione. Lucca è sempre riuscita a crescere per quell’approccio temerario e coraggioso che ha sempre avuto di fronte alle sfide”.

Tante le iniziative per celebrare i 60 anni, un’edizione con il patrocinio della Commissione europea e del Parlamento europeo: dalla mostra a Palazzo Guinigi “Lucca Legacy: a comics and games story” al videogioco “Luke & Clea” per vivere la città in modalità pixel game in 16 bit.