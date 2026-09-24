M.O., Abu Mazen: “Israele vuole cancellare presenza palestinese”

Roma, 24 set. (askanews) – Il presidente palestinese Mahnous Abbas (Abu Mazen) ha accusato Israele di volersi espandere attraverso “il suo progetto coloniale volto a creare il cosiddetto ‘Grande Israele’ e di voler cancellare la presenza palestinese”.

Nel suo intervento da remoto all’Assemblea generale dell’Onu, Abu Mazen ha affermato che “quanto sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est non sono eventi separati, ma parte di un piano coloniale, volto a rendere la vita sempre più difficile ai palestinesi nella loro terra e a costringerli ad abbandonarla”.