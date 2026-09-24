Onu, Tajani: “contro legge più forte, Italia sceglie forza legge”

Roma, 24 set. (askanews) – “Lo scorso anno, da questo podio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricordò che nel mondo erano in corso 56 conflitti armati: il numero più alto dalla Seconda guerra mondiale. Oggi, secondo le stesse fonti, sono 61. È la nuda verità dei numeri”. Ha esordito così, dal podio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani.

“Papa Leone XIV ci ha rivolto un monito che l’Italia fa proprio: non dobbiamo abituarci alla guerra. Perché ci si abitua prima alle parole, poi alle immagini, infine alle vittime. E quando la guerra diventa un’abitudine, la pace rischia di apparire un miraggio. Noi non ci rassegniamo”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana.

“Contro la legge del più forte, scegliamo la forza della legge. Contro la politica della forza, scegliamo la forza della politica. Questo è il messaggio che l’Italia porta oggi alle Nazioni Unite. Questa è la missione della diplomazia italiana: costruire ponti, aprire strade, tenere vivo il dialogo anche quando sembra impossibile. Lavorare per la pace, il benessere e la crescita, perché la crescita genera prosperità e la prosperità consolida la pace”, ha sottolineato il ministro degli Esteri e vice premier.