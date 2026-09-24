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Scuola, Meloni: decreto di buonsenso, evita le classi ghetto

| 24 Settembre 2026 18:20 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 24 set. (askanews) – “Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l’italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burqa e niqab a scuola. Strumenti di buonsenso che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post sui social.

“È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto”, aggiunge.

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