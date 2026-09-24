Spaccio e armi tra Crotone e la Locride, chiusa l’inchiesta “Last Minute”: 15 indagati

CROTONE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 15 persone, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, chiude l’attività investigativa dell’operazione “Last Minute”, che il 2 marzo scorso aveva portato all’esecuzione di 14 misure cautelari.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Crotone, ha ricostruito l’operatività di un’organizzazione armata attiva dal 2024 nel traffico di cocaina, marijuana e hashish lungo la direttrice tra Isola di Capo Rizzuto, Crotone e la Locride.

Gli accertamenti sono stati svolti attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche, appostamenti, perquisizioni e sequestri. Durante i controlli scattati a marzo insieme alle misure cautelari, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche diverse armi detenute illegalmente e nascoste negli immobili degli indagati.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS)