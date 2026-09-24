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Spazio, Villadei: “Space economy sarà un’opportunità per tutti”

| 24 Settembre 2026 17:04 | 0 commenti

Spazio, Villadei: “Space economy sarà un’opportunità per tutti”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “Gli astronauti non sono delle persone straordinarie, sono delle persone comuni che seguono un percorso di preparazione professionale”: lo spiega l’astronauta Walter Villadei al BEX, expo dedicato alla space economy, sottolineando come lo spazio non sia destinato a “pochi super uomini o super donne”. 

L’aumento delle opportunità di volo e del trasporto spaziale, osserva, porterà in futuro “più astronauti, più uomini, più donne, più studenti, più ragazzi, più ragazze”. Vivere nello spazio richiede però capacità di adattamento e cooperazione, anche in condizioni di stress psicofisico e in ambienti confinati. Dall’alimentazione alle normali funzioni fisiologiche, anche le attività quotidiane diventano più complesse, ma rappresentano allo stesso tempo una sfida tecnologica: le soluzioni sviluppate per gli astronauti di oggi e per quelli che vivranno nelle future infrastrutture orbitanti o sulla Luna potranno infatti generare ricadute sulla Terra. 

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