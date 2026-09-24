Ucraina sotto attacco massiccio, pioggia di missili su Kiev

(Adnkronos) – Un massiccio attacco missilistico contro Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni nei distretti di Solomianskyi, Podilskyi e Dniprovskyi. Lo riferisce Ukrinform citando un post su Facebook del Servizio statale per le emergenze dell’Ucraina (Dsns).

“Nel distretto di Solomianskyi, alcuni magazzini sono stati parzialmente distrutti e si è sviluppato un incendio che si è propagato ai locali interrati. Il rogo è stato domato. Tre feriti sono stati ricoverati in ospedale”, si legge nella nota del Dsns.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato quattro missili Zircon, tre missili balistici e 219 droni impiegati dalle forze russe per attaccare l’Ucraina a partire dalla serata di ieri, riferisce l’Aeronautica militare ucraina. A partire dalle 18 di ieri, le forze russe hanno attaccato l’Ucraina utilizzando missili antinave Zircon lanciati dalle regioni di Kursk, Rostov e Orël; missili balistici Iskander-M/S-400/KN-23 lanciati dalle regioni di Kursk e Brjansk; 282 UAV d’attacco, tra cui droni a propulsione a getto, droni di tipo Shahed e Gerbera, munizioni circuitanti Banderol/Dan-T e droni esca di tipo Parodiya.

I droni sono stati lanciati da diverse località, tra cui Orël, Millerovo, Shatalovo, Kursk e Primorsko-Akhtarsk in Russia; Donetsk (territorio temporaneamente occupato); Hvardiiske e Chauda in Crimea (territorio temporaneamente occupato), nonché dalle acque del Mar d’Azov.

“Oggi, i russi hanno lanciato un attacco missilistico balistico su Kiev proprio mentre stavamo incontrando membri del Congresso e discutendo della legge Lindsey Graham e della necessità di rafforzare le sanzioni”, ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che “la Russia non porrà fine a questa guerra senza pressione. Mentre le persone dormivano, i bagliori delle esplosioni hanno illuminato il cielo. Ancora una volta, i principali obiettivi del loro attacco sono stati Kiev e le infrastrutture civili, edifici residenziali, un ospedale ostetrico, infrastrutture energetiche e logistiche. Sono già state segnalate due persone uccise. Le mie condoglianze alla famiglia e ai cari. Ci sono anche persone ferite. I servizi di emergenza stanno lavorando – le persone sono intrappolate in uno degli edifici. La minaccia di incursione aerea persiste in alcune regioni del paese”.

Secondo il presidente ucraino, che ha riportato dei colloqui avuti a margine dell’Assemblea Onu,”ogni attacco del genere avviene perché la pressione sull’aggressore non è mai diventata totale, e la Russia crede di poter continuare a puntare sul terrore balistico. In questo momento, gli Stati Uniti hanno l’opportunità di rispondere con forza. Abbiamo bisogno di intercettori di missili balistici per proteggere le vite. Le sanzioni contro la Russia e coloro che la aiutano a fare soldi devono essere attuate. Ringrazio entrambi i partiti per la loro disponibilità ad aiutare a proteggere le vite”, conclude.