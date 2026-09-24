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Università, Crespi (Ssas Sapienza): “Attraverso MeMo rimettere in moto l’ascensore sociale”

| 24 Settembre 2026 18:04 | 0 commenti

Università, Crespi (Ssas Sapienza): “Attraverso MeMo rimettere in moto l’ascensore sociale”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “Attraverso MeMo è possibile rimettere in moto l’ascensore sociale e far rimanere in Italia i nostri migliori talenti”. È l’auspicio di Mattia Crespi, direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza Università di Roma, intervenendo sul futuro del progetto MeMo – Merito e Mobilità Sociale, promosso dalla rete Merita, espresso durante il convegno per la giornata conclusiva di Merita, che si è svolto questa mattina presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “Ritengo assolutamente fondamentale che dopo questa prima fase si possa consolidare e ulteriormente sviluppare in maniera tale che questa rete di scuole possa effettivamente incidere nella realtà nazionale”, aggiunge Crespi. 

“Obiettivamente devo dire che è stata una bellissima esperienza, un onore per la Scuola Superiore di Studi Avanzati di Roma partecipare al progetto Merita e quindi partecipare a MeMo”, racconta Crespi, sottolineando il valore della collaborazione tra le istituzioni coinvolte. L’obiettivo, conclude Crespi, è che “questa rete di scuole possa, attraverso MeMo, effettivamente incidere nella realtà nazionale per rimettere in moto l’ascensore sociale e far rimanere in Italia i nostri migliori talenti”. 

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