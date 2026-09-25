“177 Giorni Il rapimento di Farouk”, anteprima a Festa del Cinema Roma

Roma, 25 set. (askanews) – “177 Giorni. Il rapimento di Farouk”, la serie diretta da Carlo Carlei e con protagonisti Marco Bocci e Antonia Desplat basata sulla vera storia del sequestro di Farouk Kassam, sarà presentata in anteprima alla XXI edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle.

La serie, in sei episodi da 50′ in onda da novembre in prima serata su Rai 1, è il racconto delle indagini durate sei interminabili mesi alla ricerca del piccolo Farouk: una fotografia dell’Italia degli anni Novanta, del ruolo dei media e di come tutta la comunità sarda e italiana si è stretta intorno alla famiglia Kassam e al piccolo Farouk.

Nel cast Marco Bocci, Antonia Desplat, Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Andrea Tedde, Giacomo Fadda, Rose Aste, Leonardo Capuano e con Enrico Inserra.

Basata sul libro “Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias, la serie è una coproduzione Rai Fiction – Bim Produzione, società del Gruppo Wild Bunched è prodotta da Riccardo Russo (Dedalus – A.P.O.I.) con la distribuzione internazionale di Mediawan Rights.

Il film racconta il sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992. Una famiglia straniera che vive da tempo nell’isola: un padre, una madre, due bambini. Sembrerebbe il paradiso terrestre se un giorno la violenza non irrompesse cambiando per sempre la vita di queste persone: il piccolo Farouk, 7 anni, viene rapito in casa da un gruppo di banditi sotto gli occhi sconvolti e impotenti dei suoi genitori e della sorellina. Comincia così un incubo che durerà 177 giorni e che terrà con il fiato sospeso l’Italia intera. Un evento storico che arriverà a mettere in crisi persino lo Stato. Uomini e donne, che di fronte a un fatto sconvolgente come il sequestro di un bambino, si trovano a scoprire in se stessi risorse, limiti, emozioni e istinti che non sapevano di avere. E che vedono messi alla prova i legami più stretti e le certezze più salde.