Aeronautica Militare, trasporto sanitario d’urgenza da Lamezia a Milano per un uomo in pericolo di vita

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso nel pomeriggio un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 38 anni in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro e bisognoso di essere trasferito tempestivamente presso l’Ospedale Niguarda di Milano per le necessarie cure specialistiche.

La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Catanzaro ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività. Come avviene per questa tipologia di interventi, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari su tutto il territorio nazionale.

Il velivolo, un Gulfstream G650 del 31^ Stormo di Ciampino, è decollato dallo scalo romano per raggiungere Lamezia e da qui, dopo aver imbarcato il paziente, è ridecollato alla volta di Linate, da dove il paziente è stato poi trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

(ITALPRESS).