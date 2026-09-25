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Bambino di 6 anni a scuola con un coltello nello zaino nel Leccese

| 25 Settembre 2026 14:58 | 0 commenti

Bambino di 6 anni a scuola con un coltello nello zaino nel Leccese

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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TREPUZZI (LE) (ITALPRESS) – Un bambino di sei anni è stato trovato con un coltello da cucina nello zainetto mentre si trovava a scuola a Trepuzzi, nel Leccese. È accaduto ieri mattina. A scoprire la presenza dell’arma, lunga circa 13 centimetri, è stata un’insegnante, avvertita da un altro alunno. Dopo il ritrovamento sono stati immediatamente informati i responsabili dell’istituto e convocati i genitori del bambino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e sono stati attivati i servizi sociali. Secondo quanto si apprende, gli investigatori stanno verificando le circostanze che avrebbero portato il piccolo a portare il coltello a scuola, anche in relazione a una precedente lite tra alcuni alunni. Gli accertamenti dei carabinieri sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Lecce.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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