Giuli: “Domani riapre il Colosseo, coesi per sicurezza e giustizia”

(Adnkronos) – “Domani il Colosseo riaprirà”. Lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli che oggi alle 16 ha incontrato i lavoratori del Colosseo – dopo la morte dell’operaio specializzato di 22 anni Andrea Moretti – per coscienza e premura nei loro confronti e per verificare se ci sono le condizioni per la riapertura. “Siamo venuti – ha detto il ministro uscendo dall’incontro- a condividere uno stato d’animo con il personale del Parco Archeologico del Colosseo. Tutte le questioni relative alla sicurezza, alla tutela, verranno affrontate insieme alle rappresentanze sindacali. Oggi – ha ribadito- era il momento di condividere uno stato d’animo con il personale del Parco del Colosseo alla vigilia della riapertura: guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia faccia il suo corso rispetto ad Andrea Moretti e sapendo che, quanto prima e nelle sedi opportune, affronteremo insieme con le rappresentante sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela della lavoro”. Il Colosseo era stato chiuso mercoledì 23 settembre, dopo la tragedia avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì.

Intanto ci sono sette indagati per omicidio colposo nell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma sulla morte del ventiduenne, deceduto durante i lavori nel cantiere del Colosseo in vista del conferimento dell’incarico per l’autopsia, previsto per lunedì. Gli inquirenti cercano di chiarire la dinamica e verificare eventuali falle nella sicurezza o errori umani ascoltando anche i colleghi presenti tra cui il cognato della vittima.