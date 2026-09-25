Max Angioni lascia ‘Le Iene’, la decisione: “Qui stavo troppo bene, devo rimettermi in gioco”

(Adnkronos) – “Da questa sera non sono più il conduttore de Le Iene”. Così Max Angioni ha aperto il suo monologo nella puntata andata in onda ieri, giovedì 24 settembre, annunciando la decisione di lasciare la conduzione del programma dopo tre anni al fianco di Veronica Gentili. Una scelta presa in prima persona: “Me ne vado io, nessuno mi ha licenziato, anche se avrebbero avuto tutti i motivi per farlo”.

A 35 anni il comico ha spiegato di sentire la necessità di uscire dalla propria comfort zone e di tornare a mettersi in gioco: “La verità è che qui stavo bene, stavo troppo bene e quando uno sta troppo bene rischia di sedersi un pochettino”.

Angioni ha voluto ringraziare per le opportunità che il programma gli ha dato: “Sarò sempre grato a questo programma perché mi ha permesso di fare molte cose: lavorare con tante belle persone”, ha detto, citando tra gli altri, Eleazaro Rossi e Veronica Gentili. E ha scherzato ancora: “E soprattutto di stare a meno di un metro da Belen Rodriguez, privilegio che ho perso per via di un ordine restrittivo che non sto qua a spiegare”.

Angioni ha ringraziato il padrone di casa Davide Parenti, e in conclusione: “Non è un addio, è un arrivederci, perché questa è un po’ casa mia”. A quel punto Veronica Gentili lo ha interrotto per abbracciarlo: “Prometti che mi scriverai”, ha detto. “Ma non lo farò mai”, ha scherzato ancora il comico.