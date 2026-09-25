Papa Leone, oggi comincia il suo viaggio apostolico in Francia: cuore della laicità, Macron non parteciperà alle messe

(Adnkronos) – Il Papa si appresta a compiere il suo quinto viaggio apostolico. Da domani – sino al 28 settembre – papa Leone sarà in Francia, paese ﻿che negli ultimi anni ha registrato una crescita di giovani e adulti che trovano la fede e chiedono di essere battezzati e di ricevere i sacramenti. Nel 2025 sono stati oltre 20mila i neofiti, nell’anno precedente più di 15 mila. Il Pontefice farà tappa a Parigi, successivamente a Lourdes, cuore mariano della Francia, quindi arriverà a Metz, patria di Robert Shuman, uno dei padri fondatori dell’Unione Europea. Qui il Papa, presenti i rappresentanti Ue, parlerà all’Europa e con tutta probabilità avrà anche incontri bilaterali con alcuni capi di Stato. Il motto del viaggio è tratto da Giovanni (6,51) ‘Affinché il mondo abbia la vita’. Il presidente francese Emmanuel Macron accoglierà papa Leone XIV in Francia, ma – come annunciato dall’Eliseo – non assisterà alle celebrazioni liturgiche.



Nel dettaglio, Leone domani avrà l’incontro con Macron all’Eliseo; quindi visiterà la sede dell’Unesco, terrà i vespri a Notre-Dame, e presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France e messa solenne in Place de la Concorde che ha registrato 600 mila iscrizioni. ( segue) Il Pontefice andrà quindi a Lourdes: visitera’ la Grotta di Massabielle, celebrerà messa al Santuario, incontrerà gli ammalati e gli operatori con la tradizionale fiaccolata (rosario aux flambeaux). Il Papa durante il suo viaggio in Francia incontrerà privatamente anche alcune vittime di abusi sessuali da parte dei preti. A Metz, il 28 settembre, ci sarà l’incontro interreligioso con momenti di riflessione per la pace e l’unità dell’Europa presso il centro congressi Robert Schuman e la Cattedrale di Santo Stefano. Da domani, dunque, il Papa americano sarà nel cuore del progetto europeo e della laicità.

“Il Papa – ha spiegato al Sir l’arcivescovo di Parigi – mons. Laurent Ulrich – non viene per risolvere o curare un clima pre-elettorale. Non si presenta come un politico e non arriva con un programma politico. Si presenta piuttosto con quelle che lui definisce ‘parole disarmanti’: parole cioè capaci di ristabilire la comprensione all’interno di un popolo e un certo senso di unità. Credo che in un momento come questo, i diversi partiti e i possibili candidati abbiano soprattutto bisogno dal Papa di parole che aiutino la riconciliazione, piuttosto che di parole che potrebbero ferire ulteriormente l’unità nazionale. Quindi possiamo aspettarci che pronunci parole rassicuranti, capaci di ispirare il desiderio di vivere insieme e di costruire un Paese unito”.