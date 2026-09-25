Tennis, Sinner salta Pechino: “Il ginocchio non è ancora pronto”

Roma, 25 set. (askanews) – Jannik Sinner non giocherà il China Open di Pechino. Il numero 1 del mondo ha annunciato sui social il forfait dal torneo ATP 500, al via mercoledì prossimo, spiegando che il ginocchio destro non è ancora nelle condizioni ideali per tornare a competere. “Sono dispiaciuto nell’annunciare che non potrò giocare a Pechino quest’anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono ancora pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile in campo”, ha detto Sinner in un video.

L’azzurro, fermo dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio, ha saltato tutta la trasferta americana a causa di un’infiammazione ai tendini del ginocchio destro. Sinner si è sottoposto a lunghe terapie al J Medical di Torino ed è tornato ad allenarsi a Montecarlo la scorsa settimana, disputando anche una seduta con Flavio Cobolli.

La rinuncia a Pechino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo, era inattesa: gli organizzatori del China Open aspettavano infatti il suo arrivo per domenica. “Sono deluso per non poter difendere il titolo, ho vissuto grandi momenti lì in passato. Auguro a tutti un buon torneo”, ha aggiunto il numero 1 del mondo.

Ora è in dubbio anche la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai. Tra le possibili date per il rientro resta Vienna, in programma tra circa un mese, ma i tempi del ritorno in campo dipenderanno dalle condizioni del ginocchio.