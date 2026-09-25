Tv, su Sky arriva “The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto”

Roma, 25 set. (askanews) – Dal 26 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due episodi ogni settimana, arriva “The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto”, nuovo period drama in dieci episodi che porta al centro della scena uno dei personaggi più discreti e trascurati di “Orgoglio e pregiudizio”: Mary Bennet, interpretata da Ella Bruccoleri.

Creata da Sarah Quintrell e Maddie Dai, prodotta da Bad Wolf per BBC One e basata sul romanzo di successo di Janice Hadlow, dal 22 settembre in tutte le librerie edito da Piemme, “The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto” offre una nuova prospettiva sull’universo di Jane Austen, scegliendo come protagonista la sorella Bennet rimasta fino a oggi ai margini della storia e seguendola nel suo percorso verso l’indipendenza, la consapevolezza e l’accettazione di sé.

La serie reinterpreta il mondo di “Orgoglio e pregiudizio” attraverso lo sguardo di Mary Bennet, la sorella di mezzo spesso relegata ai margini della storia, offrendo una nuova prospettiva sull’iconico universo di Jane Austen quando Mary esce dall’ombra degli altri personaggi per diventare la protagonista del proprio destino. “The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto” prende il via a Longbourn, dove le cinque figlie non sposate della famiglia Bennet si confrontano con le rigide aspettative sociali dell’epoca Regency. Il viaggio di Mary la porterà oltre i confini della casa di famiglia, dalle soirées nei salotti dell’alta società della Londra della Reggenza alle colline e alle vallate del Lake District, alla ricerca dell’indipendenza, dell’accettazione di sé e della possibilità di reinventare la propria vita.

Fanno parte del cast anche Ruth Jones nel ruolo di Mrs Bennet, madre delle cinque sorelle Bennet, e Richard E. Grant in quello di Mr Bennet; Dónal Finn interpreta Mr Hayward, amico dei Gardiner che incontra Mary mentre lavora come governante, mentre Laurie Davidson è Mr Ryder, uno dei suoi pretendenti. Richard Coyle e Indira Varma interpretano, infine, Mr e Mrs Gardiner.