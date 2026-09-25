Twinset celebra la spring-summer 2027 e il nuovo corso del brand

(Adnkronos) –

In occasione della Milano Fashion Week, Twinset ha celebrato la nuova collezione spring-summer 2027 con una serata al Teatro Gerolamo, riunendo la propria community in uno dei luoghi più iconici e raccolti della città. Un appuntamento che ha coinvolto personalità del mondo della moda, della cultura e della comunicazione per una cena firmata dallo chef pluristellato Enrico Bartolini, pensata per accompagnare la presentazione della collezione attraverso un momento di condivisione lontano dai ritmi più frenetici della Fashion Week. Al centro dell’evento, una selezione di look da sera della nuova collezione, caratterizzati da silhouette fluide e contemporanee, lavorazioni artigianali, drappeggi e un dialogo tra materiali e texture differenti. Quattro donne hanno interpretato questa selezione portando ciascuna la propria personalità e il proprio stile. La modella danese Laila Hasanovic ha scelto un abito in pizzo macramè marrone, tagliato e piazzato a mano, espressione della dimensione più romantica e sofisticata della collezione. L’imprenditrice Alice Campello ha indossato un abito in doppio raso di seta color champagne. Sul retro, un profondo scollo asimmetrico si sviluppa in una costruzione a chiocciola fino alla coda, con volant che donano leggerezza e movimento alla silhouette. Isabeli Fontana, top model brasiliana, ha indossato un abito in crêponne di seta color ruggine, realizzato utilizzando dodici metri di tessuto, modellati e drappeggiati direttamente sulla silhouette.

Lavorazioni eseguite a mano si incrociano sulla vita e si aprono in cut-out sui fianchi, creando un equilibrio tra struttura, movimento e sensualità. Melissa Satta ha scelto una gonna drappeggiata in crêponne di seta color verde avocado, abbinata a una camicia bianca in popeline di cotone. Un look costruito sul contrasto tra il carattere deciso del colore e la semplicità delle linee. Tutte indossano gioielli Chopard. La selezione restituisce una visione della femminilità libera, in cui la costruzione sartoriale incontra proporzioni, volumi e texture differenti, mentre il corpo e il movimento diventano elementi centrali della silhouette. È un linguaggio che riflette anche l’evoluzione del brand: una femminilità contemporanea che trova nell’abito non una regola da seguire, ma uno spazio da interpretare. La serata al Teatro Gerolamo segna inoltre l’inizio di una nuova fase per Twinset, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con le donne che fanno parte del suo universo attraverso occasioni di incontro che vadano oltre la dimensione strettamente legata al prodotto.In questa prospettiva, la community assume un ruolo centrale: un insieme eterogeneo di donne unite non da un unico stile, ma dalla curiosità, dalla sensibilità e dalla voglia di condividere esperienze e interessi. La moda diventa così il punto di partenza per costruire un dialogo più ampio, fatto di momenti, persone e connessioni.

“La nostra ambizione è che Twinset diventi sempre più un brand nel quale le donne possano riconoscersi, non soltanto per ciò che indossano, ma per i valori, le esperienze e le connessioni che rappresenta. Questo evento segna l’inizio di un nuovo percorso, orientato alla costruzione di una community autentica e a un racconto della femminilità sempre più contemporaneo e rilevante”, ha detto Gabriele Maggio, ceo di Twinset.