Vela, America’s Cup, Luna Rossa in testa a Napoli dopo 2 regate

Roma, 25 set. (askanews) – Giornata condizionata dal vento debole per la Preliminary Regatta di Napoli, seconda tappa di avvicinamento alla 38ma America’s Cup. Dopo quasi tre ore di ritardo rispetto all’orario iniziale, la prima fleet race è stata interrotta due volte perché gli AC40 sono rimasti senza portanza, cadendo dai foil. Al terzo tentativo è arrivato il successo di Arc Team Usa, al debutto nella competizione, davanti a Luna Rossa Senior.

La reazione della barca italiana è stata immediata nella seconda regata. Luna Rossa Senior, partita nelle prime posizioni, ha preso il comando dai primi metri e ha resistito al ritorno di Alinghi, chiudendo con circa 20 secondi di vantaggio. Terze e quarte le due imbarcazioni di Emirates Team New Zealand, mentre Luna Rossa Youth&Women ha chiuso quinta dopo essere stata penalizzata per non aver dato la precedenza a New Zealand alla prima virata.

Dopo le prime due fleet race, Luna Rossa Senior è così al comando della classifica con 19 punti, grazie a un secondo e un primo posto. A quota 14 seguono Emirates Team New Zealand Senior e Arc Team Usa. Quarta Luna Rossa Youth&Women con 13 punti.

Il programma prevedeva tre regate nella prima giornata, ma le difficili condizioni del vento hanno consentito di disputarne soltanto due. Il primo tentativo di partenza era previsto alle 14.10, ma le barche sono scese in acqua solo alle 15.30. La prima prova è stata poi sospesa quando tutti gli AC40 sono caduti dai foil. Un secondo tentativo, alle 16.05, è stato nuovamente interrotto per il vento insufficiente nella zona della boa di bolina, dove sono stati registrati anche valori intorno ai 4 nodi.

La seconda regata è invece partita alle 17.15. La Roche-Posay non ha potuto completarla dopo una caduta in acqua subito dopo la partenza, mentre Luna Rossa Senior ha mantenuto il controllo della prova fino al traguardo.

Al termine delle otto fleet race previste, le due barche con il maggior numero di punti accederanno alla finale match race di domenica. La Preliminary Regatta prosegue sabato e domenica nelle acque del golfo di Napoli.