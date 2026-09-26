America’s Cup, Luna Rossa ancora in testa dopo seconda giornata regate preliminari

(Adnkronos) – A Napoli è una seconda giornata di regate preliminari dell’America’s Cup ricca di emozioni, caratterizzata da vento, sorpassi e colpi di scena. Luna Rossa resta al comando della classifica generale, anche se non mancano errori, compensati però da rimonte che confermano numeri e competitività dell’equipaggio azzurro. Il team Senior chiude le quattro prove di giornata con un bilancio positivo: una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto. Risultati che permettono agli italiani di consolidare la leadership in classifica al termine del day 2, con 8 punti di vantaggio sui neozelandesi e 14 su Alinghi.

Grande protagonista di giornata anche La Roche-Posay. Dopo il ritiro di ieri, l’equipaggio francese reagisce alla grande, piazzando due vittorie nelle quattro prove di oggi. Nella terza regata arriva poi un nuovo incidente che costringe ancora una volta al ritiro. Domani sono in programma le ultime due prove della fase di qualificazione, prima del match race che assegnerà il titolo.

Ecco la classifica al termine della seconda giornata: Luna Rossa 51 punti, Emirates Team New Zealand 43 punti, Alinghi 38 punti, Luna Rossa W&Y 35 punti, Arc Team USA 34 punti, Emirates Team NZ W&Y 32 punti, La Roche-Posay 31 punti, GB2 W&Y 29 punti, GB1 28 punti.