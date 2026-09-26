Billie Jean King Cup, Italia ko in semifinale con l’Ucraina

(Adnkronos) –

Si ferma in semifinale la corsa dell’Italia nella Billie Jean King Cup. Oggi, sabato 26 settembre, le azzurre, capitanate da Tathian Garbin, escono battute 2-0 dall’Ucraina. Nel primo singolare Anhelina Kalinina, numero 48 del mondo, ha sconfitto Tyra Grant, numero 150 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 24 minuti. Nel secondo Elina Svitolina, numero 7 del mondo, ha superato Jasmine Paolini, numero 20 Wta, per 6-2, 6-2, in un’ora e quattro minuti. L’Italia manca così il terzo titolo consecutivo dopo le vittorie nel 2024 e nel 2025. Domani l’Ucraina sfiderà la Repubblica Ceca per il titolo.