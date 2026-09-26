Centrosinistra, Guerini (Pd): alleanza non si fa con prendere o lasciare

Roma, 26 set. (askanews) – “Sappiamo che va fatta un’alleanza” e “alle parole d’ordine sentite nel Pd vogliamo aggiungere anche altre come sicurezza e cura e pretendiamo che le nostre proposte siano oggetto di discussione nel Pd”. Lo ha detto Lorenzo Guerini parlando all’assemblea dei riformisti Dem a Prato spiegando che “per noi prendere o lasciare” rispetto “ai nodi dell’alleanza” “non vale, non accettiamo prendere o lasciare sull’idea dell’Europa, sull’Ucraina, glielo spiegheremo anche coi disegnini, su questo non facciamo passi indietro, altro che battutine su aggressore e aggredito, c’è gente che muore da quattro anni”.

“Rispetto a quanto sentito anche a Nova chiedo: se non ci fosse stato il coraggio degli ucraini e gli aiuti dei paesi europei cosa ci sarebbe adesso? Nessun passo indietro sugli aiuti all’Ucraina”, ha rilanciato Guerini.