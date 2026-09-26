Fiorello torna su Rai1, l’annuncio: “Questo non è Brad Pitt”

(Adnkronos) –

Rosario Fiorello sta per tornare su Rai1. Lo annuncia con un video pubblicato su Instagram, in cui lo showman resta muto davanti alla telecamera. Una voce fuori campo esordisce: “Questo non è Brad Pitt, ora che abbiamo la vostra attenzione…”. Solo alla fine del video compare in sovrimpressione la scritta “Prossimamente su Rai1”.

Mentre tutti attendevano l’annuncio della data di ritorno su Radio2 con ‘La Pennicanza’, ancora non ufficializzata nel palinsesto radiofonico Rai, lo showman si prepara dunque a tornare sulla rete ammiraglia Rai, dove manca dal 2011, anno in cui andò in onda lo show “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.